Siria | diplomazia lancia l’allarme sulla situazione del Paese

(Di sabato 23 marzo 2024) A tredici anni dall’inizio del conflitto, lainrimane drammatica”. Lo ha dichiarato a Ginevra il Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra, Ambasciatore Vincenzo Grassi, in un intervento al Consiglio Onu Diritti Umani. L’Italia “chiede la ripresa di un processo politico sotto l’egida delle Nazioni Unite per realizzare le aspirazioni del popolono e rimane impegnata a contrastare ogni forma di impunità”, ha detto prendendo la parola in occasione del Dialogo Interattivo con la Commissione Internazionale d’Inchiesta. Nel ringraziare la Commissione d’inchiesta per il suo rapporto, relativo a tutte le aree della, l’Ambasciatore ha osservato come il rapporto conferma attacchi ...