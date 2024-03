Sinner-Vavassori oggi | Atp Miami 2024 | dove vederla in diretta tv

(Di sabato 23 marzo 2024) Si gioca un derby italiano al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di, venerdì 22 marzo, Janniksfida Andrea, proveniente dalle qualificazioni.Nessun precedente tra i due con il torinese che parte ovviamente sfavorito. Per lui sarà una partita da ricordare in una...

ATP Miami 2024: solo due match finiti nel venerdì piovoso. Machac elimina Rublev, rinviati Sinner-Vavassori, Arnaldi e Coboolli - In molti, a Miami, ricorderanno a lungo questo venerdì di pioggia, almeno tra gli appassionati di tennis. Solo un paio d'ore di finestra di gioco, due match maschili (quelli di cui ci si occupa in que ...oasport

Sinner-Vavassori, match di Miami rinviato per pioggia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Sinner avanti su Vavassori, poi stop per pioggia: si riprende oggi - Il match tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori, il secondo in programma al Masters 1000 di Miami, è stato sospeso per pioggia dopo una giornata segnata dal maltempo in Florida che ha costretto gli orga ...msn