Silvestri in tour estivo Anteprima a Galeata

(Di sabato 23 marzo 2024) Danielesarà inil 26 maggio alle 16 con ‘Il cantastorie recidivo’. Il cantautore romano è stato chiamato dal Ravenna Festival ad esibirsi per l’iniziativa solidale ‘Romagna in fiore’ all’abbazia millenaria di S. Ellero che sovrasta il comune bidentino colpito dall’alluvione del maggio 2023. "A un anno esatto da quel disastro – scrivono i promotori – che ha colpito con due alluvioni la Romagna, dai fragili territori collinari dell’Appennino, con un numero incredibile di frane e smottamenti, all’immensa pianura, col suo mosaico di paesi e città sommersi dalla pioggia incessante come dalla violenta esondazione di una miriade di torrenti e fiumi, ecco che prende forma Romagna in fiore. Otto straordinari concerti, organizzati in alcune delle località più duramente colpite, a onorare lo spirito di resilienza ...

