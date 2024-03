Siffredi e i messaggi osè La giornalista denuncia | | Sono stata molestata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) I complimenti nei preliminari, gli insulti nel climax, le scuse finali. Come fa notare l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace (che sta dalla sua parte), Rocconon è un baronetto. Neivocali mandati allaAlisa Toaff, che lo ha intervistato e poito per molestie sessuali, ciil lessico e il tono di chi nemmeno ci prova a dire le cose al modo degli altri. Li pubblica l’edizione romana di Repubblica.l’ultimo capitolo della relazione professionale fra l’ex pornodivo e la redattrice degli spettacoli dell’agenzia AdnKronos, che adesso dice di essere distrutta e con la colite per la brutalità degli attacchi, vittima dell’odio social e alla gogna dopo che è stato fatto il suo nome senza consenso (da Alberto Dandolo di Dagospia, anche lui dalla ...