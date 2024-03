Sica | Tumore al colon curabile in oltre il 67% casi | prevenzione fondamentale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - "Ilalè uno dei più comuni, sono circa 60-65 mila le nuove diagnosi in Italia ogni anno. I numeri sono particolarmente preoccupanti, soprattutto oggi si ammalano molti più giovani che in passato. Parliamo di 60.000 morti peral; 2 milioni sono quelli in tutto il mondo, di cui 400.000 in Europa e 60.000 in Italia. Numeri importanti che chiedono una risposta importante. Laper questo tipo di: quello alè uno di quei tumori che grazie a una accuratapuò non svilupparsi. Il, infatti, di solito nasce da un polipo, che ancora non è unvero e proprio, e se asportato non diventerà mai ...