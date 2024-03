Si tuffa per recuperare un drone nel fiume | ma annega | morto il 61enne Giancarlo Busin

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

È stato trovato poco prima di mezzanotte nelle acque dell'Astico ad Arsiero dai sommozzatori dei vigili del fuoco l'uomo di cui non si avevano più notizie da venerdì pomeriggio; presente sul posto anche personale del soccorso alpino che ha collaborato alle ricerche. L'uomo,operatore SAPR, (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) si presume si sia recato in Contrà Pria nelle gole del torrente per girare delle immagini, quando l'apparecchio è finito in acqua. L'operatore perilsi è parzialmente spogliato ed è entrato in acqua per recuperarlo, quando può avere accusato un malore. Da ieri non si avevano più sue notizie Dell'uomo non si avevano più notizie ...