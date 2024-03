Si scrive Italia Under-21 | si legge Inter Under-23 | Casadei e i 6 fratelli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024)è probabilmente il talento più in vista dell’-21 ma non è l’unico, soprattutto non è l’unico scuola. La crescita dell’ex centrocampista nerazzurro e di alcuni suoi “vecchi” compagni di squadra è sotto gli occhi di tutti. E l’rogativo è sempre lo stesso SETTORE GIOVANILE – La bella vittoria dell’-21 contro la Lettonia per 2-0, nel Gruppo A delle Qualificazioni al Campionato Europeo di Calcio-21 in Slovacchia 2025, riporta la mente a qualche anno fa. Il vantaggio porta la firma di Cesare(Chelsea, 2003) su assist di Mattia Zanotti (San Gallo, 2003). Il raddoppio è firmato Giovanni Fabbian (Bologna, 2003) servito da Pio Esposito ...