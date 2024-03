Si infila nel letto dove dormono mamma e figlio per abusare di lei | arrestato per violenza sessuale aggravata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Ancona, 23 marzo 2024 – Sinelstanno dormendo insieme e approccia una rapportocon la donna; lei riesce a fuggire con il piccolo, ma l’uomo la riporta dentro casa con la forza, impedendole di urlare, tappandole la bocca e minacciandola di morte se avesse raccontato l’accaduto a qualcuno. In seguito a una sentenza definitiva, un 40enne è statoperai danni di una donna in compagnia delminore. I fatti risalgono al 2020. L’uomo, che conosceva molto bene la vittima e la sua famiglia, avrebbe approfittato della loro ospitalità e del fatto che il marito della donna era fuori per lavoro. La donna era riuscita a ...