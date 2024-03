Si gettò con la figlia | Giulia Lavatura ricoverata a Villa Azzurra | chiesta la consulenza psichiatrica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Ravenna, 23 marzo 2024 – Ha lasciato il reparto di Psichiatria di Ravenna ed è stata trasferita nella clinica, sulle colline faentine,Truninger, la 41enne di Ravenna che lo scorso 8 gennaio si è gettata nel vuoto dal nono piano della palazzina di via Dradi in cui viveva, portando con sé laWendy di sei anni e la loro cagnolina, morte nell’impatto. Lei, nonostante un volo di 30 metri, si è salvata per miracolo e oggi cammina autonomamente. Tecnicamente, il Gip Andrea Galanti ha modificato la misura da custodia in casa di cura in arresti domiciliari. Intanto il difensore della donna, l’avvocato Massimo Ricci Maccarini, ha nominato il professor Renato Ariatti per redigere unache dovrà valutare se, al momento ...