Shakira | il nuovo album è dedicato all’ex Piqué | “Non piango più | ti pentirai della tua scelta e tornerai a bussare alla mia porta”

(Di sabato 23 marzo 2024) Iniziare una nuova vita mettendo insieme i pezzi del vecchio puzzle, sostituendone le tessere corrose. E ricominciare dconsapevolezza di sé stessa.è tornata con un: Las Mujeres Ya No Lloran (“Le donne nonno più”), il primo dopo la finestoria con Gerard, bandiera del Barcellona e oggi dirigente sportivo. Un grido di forza e indipendenza e insieme una cura per l’anima “perché la dissoluzionefamiglia è probabilmente una delle cose più dolorose che un essere umano possa sperimentare. Ho usato la mia creatività per esorcizzare il dolore”. La musica come rimediosofferenza. E come ultima risposta al tradimento dell’ex marito e padre dei figli Milan e Sasha con la ...

