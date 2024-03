Settimana Coppi e Bartali 2024 | Diego Ulissi | “Questa settimana avevo carta bianca | spero di arrivare nelle Ardenne in forma”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024)ha concluso in terza posizione la classifica generale dellaInternazionale: unapositiva per il corridore livornese, che ha vinto la sua prima corsa in stagione alzando le braccia al cielo nella seconda tappa di Sogliano al Rubicone e si è inchinato solo a Koen Bouwman e Archie Ryan. Abbiamo raccolto le sue parole grazie alla collega Tina Ruggeri di InBici al traguardo finale di Forlì: “C’è da essere contenti per questo podio in mezzo a questi ragazzini. Per l’ennesima stagione ho trovato la vittoria e ho lottato tutta la. Questi ragazzi stanno venendo fuori veramente bene, ma sono contento di essere lì e speriamo di andare avanti così dopo questo buon ...