Sestri Levante-Gubbio 3-1 | notte fonda per i rossoblù

(Di sabato 23 marzo 2024) Vercelli, 22 marzo 2024 – Sul campo neutro di Vercelli èper il, che subisce la terza sconfitta nelle ultime tre al cospetto di unche ha sempre tenuto in mano la partita. Isono rientrati grazie a un episodio più fortuito che cercato ma i padroni di casa ne hanno di più. La reazione finale non è abbastanza per una squadra che, al netto delle difficoltà numeriche, sta facendo un ottimo percorso il quale sarebbe un peccato sprecare. D’altronde la serata parte da subito in salita: Bumbu si fa male nel riscaldamento e Braglia decide di inserire Dimarco e giocarsela con il 3-5-2. Tra questa scelta e l’atteggiamento praticamente nullo delne esce una gara da dimenticare. Ildomina, crea gioco e ...

