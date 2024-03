Serie C | i playout Trombetti e Micheli trascinano la Bsl La Sg di Dordei in campo con Ferrara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Classifiche e scontri diretti azzerati, numero elevato di partecipanti: non sono certo poche le perplessità che si snodano da tempo fra i club che parteciperanno alla pouleper conservare il proprio posto nellaC 2024/2025. Sono 15 le squadre (sulle 21 totali) che sono state ripartite in 3 gironi da 5 e che si sfideranno in 10 gare partendo da una nuova classifica che non terrà conto degli scontri diretti della regular season: dopo l’ultima giornata la squadra classificata al quinto posto di ogni girone retrocederà nel campionato di Divisione Regionale 1 2024/25: le squadre classificate al terzo e quarto posto di ogni girone disputeranno invece uno spareggio a tre suneutro, con la peggiore classificata che sarà la quarta retrocessa. Nel girone P1 fine settimana di riposo per il Cmo Ozzano, in striscia negativa ...