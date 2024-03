Serie C Gispi Tigers con l’Olbia E’ un nuovo debutto»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Sfruttare al massimo il fattore-campo per regolare l’attuale fanalino di coda del raggruppamento e rimettersi in carreggiata. Questo l’obiettivo con cui itorneranno a giocare oggi a Coiano per sfidare. Un match valido per la quinta giornata della fase di promozione del campionato di rugby diC. Per gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini si tratta del ritorno in campo a circa tre settimane dall’ultima partita, chiusasi con una battuta d’arresto contro la capolista Firenze. Isono attualmente quarti in classifica con 7 punti, a fronte di una vittoria e tre sconfitte (con 82 punti messi a segno e 56 subìti): se il secondo posto occupato dalla "cadetta" dei Cavalieri Union non appare vicinissimo, nel mirino del gruppo c’è almeno la terza piazza occupata dai ...