Serie C 2023 2024 | pazzo derby campano | il Giugliano batte l’Avellino

(Di sabato 23 marzo 2024)trae Avellino e alla fine vincono i padroni di casa per 3-2 nella trentatreesima giornata di. Nel girone C i lupi irpini di Pazienza si fanno rimontare due volte e alla fine addirittura perdono questa partita. Per i padroni di casa di Bertotto tre punti d’oro, visto che si può così rinforzare il piazzamento playoff, brutto scivolone per i biancoverdi ospiti, che continuano a faticare sul fronte della continuità e restano al terzo posto della classifica, non sfruttando però il ko del Benevento secondo. Succede tutto e il contrario di tutto allo stadio De Cristofaro. Nel primo tempo vantaggio ospite grazie al gol di Patierno sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi però nel finale di frazione arriva il calcio di rigore ...