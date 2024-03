Serie B maschile L’Invicta a Tuscania per il big-match

(Di sabato 23 marzo 2024) Trasferta aperche, nel ventesimo turno del girone "F" di, prova il colpo grosso per quello che è l’incontro clou della ventesima giornata. I laziali infatti sono secondi in classifica con 47 punti, ben quattro in più dei grossetani allenati da Fabrizio Rolando che hanno oggi l’occasione di accorciare sulla formazione avversaria. Sarà una sfida difficilissima per Alessandrini e soci, chiamati ad una prova praticamente perfetta per provare a violare il campo di. I laziali dopo due trasferte consecutive tornano a giocare tra le mura amiche del Palazzetto dell’Olivo, per un big-che promette spettacolo e che ha il sapore dei playoff. In palio, infatti, buona parte delle chance di accedere ai playoff essendo di ...

