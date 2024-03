Serie B Interregionale Loreto non si fida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Oggi si gioca la quarta giornata della seconda fase della Bdi basket Qui Bramante. Oggi alle 17 al PalaMegabox il Bramante affronta la Supernova Fiumicino nell’ultima giornata di andata del mini girone di Play in Gold. "E’ una partita importante e complessa – avvisa coach Massimiliano Nicolini –. Fiumicino è squadra attrezzata per puntare alla vittoria finale con una struttura fisica notevole, può contare su tanti giocatori esperti che hanno avuto stagioni anche insuperiori. Noi vogliamo prendere i due punti perchè con sempre meno partite rimaste da giocare e una classifica così corta, ogni vittoria conta veramente tanto". Qui Pisaurum. Oggi alle 19 i verdearancio sono impegnati nella lunga trasferta in Sardegna per la quarta giornata dei play In Silver: "Andremo a Cagliari a giocare contro una nobilissima decaduta la ...