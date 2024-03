Seriate | nuovi asfalti e percorsi per non vedenti sulle strade

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 23 marzo 2024). Sono attese alcune modifiche alla viabilità per i prossimi giorni, per permettere il rifacimento deglie la messa in posa del nuovo manto fonoassorbente in alcune vie cittadine, così da salvaguardare la sicurezza stradale e migliorare la mitigazione acustica. L’intervento complessivo si aggira sui 370 mila euro, di cui 270 mila euro riguardano il rifacimento dell’intero cassonetto stradale e la stesura dell’asfalto fonoassorbente in Corso Europa, la posa del nuovo tappetino d’usura di un tratto di via Comonte, il rifacimento dell’intero cassonetto stradale di via Basse, del tappetino d’usura di via Donizetti, ad opera dell’impresa SM di Alzano Lombardo. I restanti centomila euro sono per il rifacimento dell’asfalto, con nuovo manto fonoassorbente, di un tratto di via Paderno. «Le prossime settimane saranno caratterizzate da alcuni ...