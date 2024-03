Serale Amici 2024 quante puntate sono e quanto dura su Canale 5

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di sabato 23 marzo 2024)su5 Ricomincia ildi, il talent più famoso della televisione italiana, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno, il talent show vede la partecipazione di quindici concorrenti divisi in tre squadre, guidati da una giuria composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. I professori di quest’edizione includono nomi noti come Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, con l’aggiunta di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Ci saranno 4 allievi per la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: Holden e Petit (cantanti), Dustin e Marisol (ballerini). Cinque allievi per la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo ...