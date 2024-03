Sequestrato | picchiato e rapinato | 16 ore di terrore per il debito di un amico

(Di sabato 23 marzo 2024) Bologna, 23 marzo 2024 – Lo trovano abbandonato sul ciglio di una strada e ferito. Fratture al volto, varie anche scomposte, tumefazione cranica e lesioni per una prognosi di 30 giorni refertata dall’ospedale di Vignola. Un albanese 33enne è statoper sedici ore: prima in un garage di Vignola, poi in un casolare abbandonato a Savigno. I rapitori, tre albanesi, residenti nel bolognese, e un italiano, originario dell’anconetano, tra i 36 e i 27 anni, pluripregiudicati e ora alla Dozza da due giorni, avrebbero rapito il giovane per avere informazioni su dove si trovasse un suo. Pare per unche questoaveva contratto con il commando di rapitori. I fatti si sono verificati nella notte tra il 18 e il 19 agosto scorsi. L’operazione fa capo ai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando ...

