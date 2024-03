Senza gli immigrati | l’inverno demografico dell’Italia sarebbe una glaciazione

(Di sabato 23 marzo 2024) La società multietnica italiana è viva e cresce. Non piacerà al generale Vannacci e a Matteo Salvini, ma sono gli stranieri diventati cittadini italiani a salvare l’Italia da un declino dem... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le ultime parole famose. Mentre i commercianti e i residenti del mercato di Viareggio, ieri, erano riuniti al “Caffé Così Com’è“ di via Machiavelli per discutere dei problemi che attanagliano ... (lanazione)

Che cos’è l’Isis-K, la branca afghana che ha rivendicato l’attacco a Mosca - L’Isis-K ha rivendicato l’attentato di ieri sera in Russia, nella sala da concerti Crocus City Hall di Mosca, che ha provocato un centinaio di morti. Una rivendicazione che gli Stati Uniti ritengono a ...tpi

Fossa per smaltire carcasse di animali e armi non denunciate in casa, arrestato un pastore - VIVARO - Scavare una fossa nei magredi per smaltire interiora e carcasse di animali è un reato ambientale. E detenere armi da sparo Senza autorizzazione, oltre che costituire un reato, ...ilgazzettino

Auricolari Yamaha TW-E7B: MEGA sconto del 30% su Amazon - Non perdere questo affare sugli auricolari Yamaha TW-E7B di fascia premium, le scorte su Amazon stanno andando letteralmente a ruba.punto-informatico