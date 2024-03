Semplificazioni | ' per scuola non più di due anni in uno'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Si lavora sullo stop alla possibilità di fare più di duein uno a. "L'alunno o lo studente - si legge nel ddlche dovrebbe andare lunedì in Consiglio dei ministri - può sostenere nello stesso anno scolastico, presso unadel sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di duedi corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale". Se l'esame di idoneità si riferisce a duedi corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale".