Sella | un mezzogiorno di fuoco a Milano Mecacci | Non inneschiamo il loro attacco

(Di sabato 23 marzo 2024) "Dovremo cercare di mettere in campo una pallacanestro in grado di non fare accendere l’Urania in maniera vistosa, parliamo di una squadra che se la lasci giocare può fare tranquillamente anche novanta punti". Nella consueta conferenza stampa pre-partita, coach Matteoha analizzato il prossimo impegno della suaCento, di scena domani (ore 12) al Pala Lido per la sfida contro i padroni di casa dell’Urania. Il tecnico toscano ha cominciato analizzando lo stato di forma dei suoi, con diversi giocatori non al meglio: "In queste due settimane di pausa non siamo riusciti a mettere benzina nelle gambe per il rush finale, visto che non abbiamo avuto tutti gli effettivi a disposizione: la settimana scorsa è stata quasi di scarico, non avendo mai raggiunto il numero di dieci giocatori per fare allenamento, mentre in questi ...