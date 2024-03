Secondo Israele anche l’Onu è diventata antisemita “Guterres ci biasima per la condizione umanitaria a Gaza”

(Di sabato 23 marzo 2024)accusadi antisemitismo. “Sotto la leadership di Antonioè divenuta una istituzionee antiisraeliana che offre protezione ed incoraggia i terroristi”, dice il ministro degli esteri Israel Katz commentando la visita del Segretario generale al valico di Rafah. “È stato oggi sul versante egiziano – ha aggiunto Katz – e hatoper la situazionesenza condannare in alcun modo i terroristi di Hamas-Isis che saccheggiano gli aiuti umanitari e senza condannare l’Unrwa, l’agenzia delper i rifugiati, che coopera con i terroristi e senza invocare la liberazione immediata ed incondizionata di tutti gli ostaggi israeliani”. Nello specificoha ...

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di mercoledì 6 marzo, in diretta. Egitto condanna i nuovi insediamenti di Israele in Cisgiordania.

