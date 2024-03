Scuole in condizioni pietose Tensione al presidio dei genitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) "Le nostresono una vergogna, adesso basta",in sit in con cartelli e megafono davanti al municipio. Ilera annunciato da qualche giorno, maturato in mesi di malumore, scatenato da eventi recenti: gli ultimi episodi di allagamento a scuola, il crollo di un pezzo di controsoffitto in un asilo e non ultima la scelta di destinare alla nuova caserma della guardia di finanza ("e non alle") tre milioni di euro del piano ex Nokia. Momenti di altafra i manifestanti e la sindaca Elisa Balconi, scesa a incontrare ie a gran voce contestata.allentata poco dopo, quando il faccia a faccia si è concluso in aula consiliare, con la costituzione di una sorta di “tavolo permanente“ sulla situazione lavori sulle strutture ...