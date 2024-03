Scuola revoca incarico di supplenza ad una docente | che chiede accesso agli atti Ecco cosa le hanno detto i giudici

"Domani tornerò a scuola , tutto torna come prima, grazie per il supporto e la solidarietà a chi me ne ha dati", ha dichiarato il preside all'Ansa.Continua a leggere (fanpage)

Lo scontro sui Nidi, le opposizioni rilanciano:”Sindaco, la soluzione è aprire e non chiudere gli spazi…..” - La nota:"Ancora una volta il sindaco si è limitato a replicare, contestato dagli astanti, citando esclusivamente numeri e cifre. Il sindaco e la sua maggioranza non riescono a capire che una comunità ...ciaocomo

Bimbo iperattivo allontanato da Scuola, revocata sospensione del preside: “Tutto torna come prima” - "Domani tornerò a Scuola, tutto torna come prima, grazie per il supporto e la solidarietà a chi me ne ha dati", ha dichiarato il preside all'Ansa ...fanpage

Bimbo iperattivo Ladispoli, revocata sospensione del dirigente: DirigentiScuola aveva minacciato mobilitazioni - Ci sono sviluppi nel caso del bambino iperattivo di Ladispoli, allontanato per alcuni giorni dalla Scuola. Il dirigente scolastico dell’istituto, come sappiamo, è stato sospeso. Oggi, 21 marzo, si ha ...tecnicadellascuola