Scuola | l’Alberti-Dante sciopera Martedì presidio davanti all’Ufficio scolastico

(Di sabato 23 marzo 2024) Firenze, 23 marzo 2024 - Una giornata del tutto particolare:26 marzo. I docenti e il personale Ata dell’istituto, nato dalla fusione del liceo classico e musicalecon l’artistico Alberti, incroceranno le braccia e si ritroveranno a partire dalle 10 insotto l’Usr in via Mannelli. L’agitazione, indetta da Flc Cgil, Cisl, Snals e Gilda, nasce da “un crescendo di difficoltà e disfunzioni, che hanno affossato la crescita e lo sviluppo dell'ambizioso progetto educativo originario, tanto che lo scorso febbraio c’è stato un drastico calo delle iscrizioni, pari a 60-70 in meno rispetto all’anno precedente”, come si legge in un comunicato diffuso dai sindacati. Da lì è scaturita una “lunga e infruttuosa vertenza ...