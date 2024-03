Scossa di terremoto a Certaldo | magnitudo di 3 1

(Di sabato 23 marzo 2024)(Firenze), 23 marzo 2024 – Unadidi3.1 è stata registrata alle 1.19 dai sismografi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). L’epicentro è stato individuato 4 chilometri a nord-est di. Sui suoi canali social ne dà notizia anche il presidente della Regione, Eugenio Giani: “La– scrive – è stata avvertita distintamente dalla popolazione ma non si registrabo criticità”.

