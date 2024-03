Scontro con un’automobile | muore motociclista milanese di 46 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Rivolta d’Adda (Cremona), 23 marzo 2024 – Undi 46è morto in un incidente stradale avvenuto a Rivolta d'Adda all'incrocio tra la provinciale per Cassano e la strada che porta nella zona industriale e verso Casirate d'Adda. Ferita lievemente una 19enne che era al volante della Volkswagen che si è scontrata con la Kawasaki dell’uomo. La dinamica Stando alle prime informazioni, ilera diretta verso Cassano d'Adda, quando ha impattato con la moto contro la ruota anteriore sinistra dell'auto. I soccorsi Il centauro è stato sbalzato a dieci metri di distanza e quando i soccorritori sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Crema e al momento la provinciale è chiusa al traffico Il ...