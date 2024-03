Sci alpino | startlist discesa maschile Saalbach 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Essendo andata in scena con successo mercoledì scorso l’unica prova cronometrata, potrà disputarsi regolarmente ladelle Finali della Coppa del Mondo 2023-di sci, prevista domani a(Austria): si parte alle ore 11.15, con tre azzurri qualificati. Hanno infatti staccato il pass per l’ultima prova stagionale Dominik Paris, che partirà col 10, Mattia Casse, che prenderà il via con l’11, e Guglielmo Bosca, che scatterà col 21. Nel complesso saranno 25 gli atleti in gara, in rappresentanza di 8 Paesi. Guarda la Coppa del Mondo di scisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese L’ultima gara della stagione 2023-sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre losarà garantito da ...