Schillaci | sulla prevenzione ai tumori | “Che inizi dalla scuola primaria”

(Di sabato 23 marzo 2024) Il Ministro della Salute Orazioha annunciato che la settimana prossima si terrà una riunione al Ministero dell’Istruzione per discutere dell’introduzione di programmi dinelle scuole elementari. L’obiettivo è quello di insegnare ai bambini l’importanza di corretti stili di vita per una vita sana e longeva. L’ativa è stata accolta con favoreL'articolo proviene da Il Difforme.

Obiettivo: abolire il tetto di spesa per nuove assunzioni . È una delle priorità del ministro della Salute, Orazio Schillaci , ribadita a margine della sesta edizione ‘Inventing for Life Health ... (secoloditalia)

Dengue, caso sospetto a Busto Arsizio (Varese): tre giorni di disinfestazione - Sospetto caso di Dengue a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il Comune ha ricevuto una segnalazione da parte dell'Ats Insubria per un residente in via Ippolito Nievo e ha immediatamente avviato un ...affaritaliani

FdI, Rampelli cede e Milani si ritira. Vince la linea di Arianna Meloni e Lollobrigida: segretario provinciale sarà Marco Perissa - Sul palco sfilano i ministri e maggiorenti meloniani. Dietro, nelle retrovie, gli sherpa continuano a lavorare alla tela dell’accordo. E alla fine l’accordo c’è: il ...ilmessaggero

Medici in fuga all’estero, l’ipotesi di un maxi sconto sulle tasse per farli rientrare - Quasi 39 mila tra 2019 e 2023, 11mila solo tra 2022 e 2023. Questi i numeri dei medici che lasciano l’Italia secondo i dati della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (FnomCeo). Un fenomeno ...corriere