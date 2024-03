Schianto fatale a Piacenza | morti due giovani in A1 | tra le vittime un 21enne forlivese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Forlì, 23 marzo 2024 – Un ragazzo di 21 anni residente a Forlì e un 26enne di nazionalità pakistana che era in macchina con lui: queste le duevite spezzate da un terribile incidente stradale avvenuto ieri mattina in Emilia, vicino al confine con la Lombardia, sull’autostrada A1 quando mancavano pochi minuti alle ore 8. Loha coinvolto vari automezzi, fra cui due camion, e sull’auto su cui viaggiavano le dueera fra i passeggeri anche un terzo ragazzo, minorenne e anche lui di origine straniera ma residente a Forlì, rimasto ferito in modo purtroppo molto grave. L’incidente è avvenuto in tratto ancora in territorio di, sulla corsia nord, la carreggiata quindi verso Lodi e Milano, al chilometro 56. La Polstrada, intervenuta sul posto con gli uomini del vicino distaccamento autostradale ...