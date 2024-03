Scherma spada Nanchino 2024 | spettacolo Italia | Giulia Rizzi trionfa | Alberta Santuccio sul podio

(Di sabato 23 marzo 2024) Grandenella gara individuale della tappa di Coppa del Mondo difemminile asale sul gradino più alto dele fa suonare l’Inno di Mameli in terra cinese, ma nella splendida mattinatana brilla anche la medaglia di bronzo di. Secondo successo nel circuito iridato per, dopo la vittoria del dicembre 2022 a Vancouver, ma anche secondoper lei nel(era stata argento a Doha). La spadista friulana delle Fiamme Oro nei primi due assalti di giornata ha superato la polacca Pawlowska 15-11 e l’estone Lehis 15-12. Grazie ad un match punto a punto si è poi imposta negli ottavi di finale contro ...

