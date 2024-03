Scherma | non arrivano podi azzurri nella spada maschile a Tbilisi Festeggia la Francia con Cannone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Giornata avara di soddisfazioni in quel di(Georgia) per quel che riguarda la squadra italiana di. Se nel comparto femminile è festa grande con primo e terzo posto, sulle pedane della nazione che praticamente divide Europa e Asia i migliori deglisono Filippo Armaleo e Federico Vismara, che escono di scena agli ottavi di finale, quando mancavano due successi per affacciarsi in zonao. La vittoria va a Romain, con il transalpino capace di imporsi 15-10 in finale contro la sorpresa belga Niesser Loyola. Il campione del Mondo del 2022 torna a vincere in una tappa del massimo circuito itinerante a due anni di distanza dalla prima e unica volta, per un sigillo che dà senza dubbio parecchia autostima e fiducia. Secondo posto per un sorprendente ...