Scandalo mensa scolastica | trovati pezzi di vetro nel pane | indaga la Procura

(Di sabato 23 marzo 2024)in due mense scolastiche della città, sono statideidinel: avviate le prime indagini da parte dellaLadi Milano non ha voluto perdere altro tempo ed ha deciso di aprire una inchiesta, con ipotesi di reato di “commercio di sostanza alimentari nocive“, su alcuni “corpi estranei“. Stiamo parlando di piccoli frammenti diall’interno di alcuni cibi (in particolar modo) servizi da “Milano Ristorazione“, una delle società più importanti nel capoluogo lombardo perché fornisce le mense della scuola della città.dinel(Pixabay Foto) Cityrumors.itFino a questo momento l’unica persona che risulta ufficialmente ...

Diritto alle cure, alla casa, all’istruzione: la Chiesa cattolica e l’8xmille - Poliambulatori gratuiti, case per donne in difficoltà e i loro figli, dormitori per chi non ha una casa, residenze per studenti svantaggiati. Dal Piemonte alla Calabria, arrivando fino in Sri Lanka, q ...tg24.sky

Al cinema Natalie Portman e Julianne Moore, donne a confronto in "May december" - Natalie Portman e Julianne Moore sono le protagonista di "May december" un viaggio tra dramma, satira sociale e commedia nera, firmato da Todd Haynes, che porta sul grande schermo uno Scandalo ...tgcom24.mediaset

Scandalo nelle mense scolastiche di Milano: il sindaco Sala si scusa - Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha presentato le sue scuse alle famiglie e ai bambini della città a seguito di recenti incidenti nelle mense scolastiche. Questi eventi, che includono la scoperta di ...informazione