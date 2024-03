Scandalo arbitri in Serie A | 17 errori gravi contro il Napoli

stasera 6 febbraio su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene , il programma condotto da Veronica Gentili: ecco le anticipazioni e gli ospiti. stasera , martedì 6 febbraio , alle 21:15 nuovo ... (movieplayer)

stasera 30 gennaio su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene , il programma condotto da Veronica Gentili: ecco le anticipazioni e gli ospiti. stasera , martedì 30 gennaio , alle 21:15 nuovo ... (movieplayer)

Continua a tener banco la questione arbitri in Serie A dopo il servizio de “Le Iene” di qualche giorno fa. Filippo Roma è sicuro: “De Laurentiis ha un sentore”. In questa stagione difficile per il ... (spazionapoli)