Sarzana | arrestati dai carabinieri in due diverse operazioni antidroga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Due arresti per droga da parte deidella Compagnia dinell'ambito di due. I militari del nucleo operativo e radiomobile, ieri pomeriggio, hanno arrestato un 36enne di origine marocchina per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, durante un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino di, è stato sorpreso mentre stava cedendo una dose di cocaina a una donna del posto. Al controllo è seguita un’accurata perquisizione che ha permesso di sequestrare ulteriori 10 dosi di cocaina, per un totale di circa 7 grammi, nonché circa 700 euro in banconote di diverso taglio. L’arrestato, questa mattina, è stato sottoposto a processo con rito direttissimo al Tribunale della Spezia, con convalida del provvedimento ...