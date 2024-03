Sara Ricci tornerà al GF con una sorpresa per il pubblico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 23 marzo 2024)ha vissuto poco tempo la sua esperienza al Grande Fratello macon un momento da protagonista dallo studio. Ecco di cosa si trattasi esibirà al Grande Fratello durante la finale. Lo ha annunciato l’attrice incuriosendo e coinvolgendo i fan con un video pubblicato tra le pagine social del Grande Fratello.è entrata in corsa al reality show di Canale 5 ma ha avuto poco tempo per ambientarsi e farsi apprezzare sino in fondo daldel reality della casa più spiata d’Italia. Infatti ha perso al televoto e ha dovuto dire addio alla sua esperienza vissuta, anche se per poco, dentro la casa di Cinecittà. Con lei in queste puntate dallo studio anche gli altri ex gieffini che hanno vissuto l’esperienza dallo studio via via che sono stati ...