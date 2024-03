Sansepolcro | le istituzioni incontrano la dottoressa Assunta De Luca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Arezzo, 23 marzo 2024 – “Esprimiamo una valutazione positiva sulla persona e sulla professionista. Di cui abbiamo apprezzato la volontà di conoscere la Valtiberina, la concretezza e l’attenta percezione dei problemi”. Così Mario Menichella, assessore a sanità e sociale del Comune di, sull’incontro che ledi vallata hanno avuto nei giorni scorsi con laDe, nuova Direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est. “E’ stata l’occasione per evidenziare alla De” continua Menichella “la situazione dei servizi sanitari sia ospedalieri che territoriali. Per quanto riguarda il nosocomio di zona si è preso atto degli aspetti positivi come il reparto di Chirurgia, che registra anche un ampliamento dell’Urologia. In merito alle criticità, la ...