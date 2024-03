Sanchez | «Cile | continuiamo così! Grande merito dei giovani»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024), tra i protagonisti della vittoria del0-3 contro l'Albania di Kristjan Asllani, dopo la partita in un'intervista rilasciata a ChileVision ha analizzato la partita. IL COMMENTO – Alexisha parlatodella vittoria contro l'Albania: «Sono molto contento per la voglia che ha messo la squadra in questa partita,deiche hanno corso per tutto il tempo. Speriamo di continuare. Sono felice perché ora affronteremo la Francia». Subito dopo l'intervista un giovane tifoso dell'Albania si è avvicinato all'attaccanteno per chiedergli una maglia, l'attaccante dell'Inter lo ha abbracciato.