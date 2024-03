Salvini al raduno dei sovranisti | “Macron un pericolo con le sue parole Sbagliato immaginare soldati europei in guerra”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) “Solochepossano andare in. Credo che il presidente, con le sue, sia unper l’Europa“. Lo ha detto il vicepremier Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, nel suo intervento in chiusura dell’evento Winds of change, organizzato a Roma da Id, il gruppo del Parlamento Ue a cui appartiene la Lega. “È chiaro che in un conflitto tra Russia e Ucraina sappiamo distinguere tra aggredito e aggressore, ma io non voglio lasciare ai miei figli un continente impegnato nella terzamondiale“ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.