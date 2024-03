Salute | la prevenzione inizia a tavola | gli studenti del Ferraioli incantano la Lilt

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 23 marzo 2024) Olio di oliva extravergine italiano, Dieta Mediterranea, ma non solo. Se la cucina italiana fa scuola di sana alimentazione, non mancano certo anche all’Estero pietanze che possono vantare un posto di tutto rispetto nell’Olimpo dei piatti che, per le proprietà dei propri ingredienti e la loro preparazione possono definirsi a pieno titolo “salutari”. A confermarlo ci hanno pensato glidelle classi quinte dell’istituto alberghiero napoletano “Antonio Esposito” guidato dalla dirigente scolastica professoressa Rita Pagano, protagonisti dell’evento enogastronomico “Acon la” organizzato dalla sezione napoletana dell’ente di volontariato oncologico presieduta dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico nell’ambito degli eventi della Settimana Nazionale diOncologica ...