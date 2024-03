Salto con gli sci | confermati i timori su Giovanni Bresadola Il legamento crociato anteriore è K O

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Giungono brutte notizie da Planica, dove è in corso di svolgimento la tappa conclusiva della Coppa del Mondo dicon gli sci. Nella prova a squadre tenutasi nella mattinata di sabato 23 marzo,è incappato in una rovinosa caduta atterrando a 226 metri da quota molto elevata. Il ventitreenne trentino è rimasto a terra, venendo prontamente soccorso dai paramedici. Sono subito circolate notizie preoccupanti relative allo stato di salute del saltatore azzurro. Trasportato in ospedale e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso (risonanza magnetica) è emerso come iiniziali fossero fondati.ha subito la rottura deldel ginocchio sinistro. Un’autentica disdetta, verificatasi proprio agli ...