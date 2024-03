Salto con gli sci | brutta caduta per Giovanni Bresadola a Planica | preoccupa il ginocchio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Poteva essere il giorno del record italiano sfiorato su un trampolino di volo da, si trasforma invece nella giornata dellazione per il saltatore classe 2001 di Cles. Nella seconda delle otto serie della gara a squadre di, infatti, arriva una bruttissimaper lui. Dopo che aveva deluso malamente nell’individuale, con uncompletamente bucato che ne ha provocato l’eliminazione,era ben più che determinato a riscattarsi. E la performance sembrava essere delle migliori, addirittura a livello internazionale. Sono infatti arrivati 226 metri: per intenderci, il record italiano di Alex Insam è a quota 232.5. Il problema è cheatterra male: per qualunque ragione sia successo, nella ...