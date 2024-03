Salto con gli sci | a Planica la gara a squadre delle cadute si ferma dopo la prima serie | Austria vincitrice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Non si può certo definire fortunata la mattina delladal trampolino di volo di, in Slovenia. Sul celebre HS240, infatti, è stato deciso di cancellare in maniera definitiva la competizioneunaparticolarmente difficile. Fattore decisivo il vento, che non si è rivelato di particolare aiuto perché troppo irregolare. Anche le, però, non sono state da meno: su tutte quella di Giovanni Bresadola, ma anche Timi Zajc in quota Slovenia e Decker Dean negli USA sono finiti sulla neve, per fortuna senza conseguenze. A vincere è l’, soprattutto perché Daniel Huber s’inventa (senza peraltro spingere al massimo) undi 244 metri, che ne conl’assoluta forma. Con lui in ...