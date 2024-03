Sale a 3 | 4 milioni l’utile della Sanfelice 1893 Banca Popolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Modena, 23 marzo 2024 – Oggi si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci di, tenutasi presso il PalaRound di San Felice sul Panaro, con la partecipazione di 388 soci. Durante l’assemblea è stato approvato il bilancio di esercizio 2023 che mostra un utile netto di 3,449di euro, in crescita del 45,8% rispetto all’esercizio 2022. Il risultato di esercizio segna un traguardo importante, consentendo anche la distribuzione del dividendo a soci e azionisti, nella misura di 0,15 euro per azione. Il patrimonio, principale valore, per effetto delregistrato nel 2023, unitamente alle variazioni delle riserve patrimoniali da valutazione, ha evidenziato un incremento del 6,6% passando da 64,3 ...