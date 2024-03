Salario minimo “alla milanese“ Esperti al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano sarà la prima città italiana nella quale verrà definito un, che sarà messo a disposizione del Comune per una certificazione, sul modello londinese, della contrattazione collettiva territoriale e aziendale e, più in generale, del mondo del. Verrà infatti avviata una commissione indipendente che avrà il compito di calcolare ogni anno ilorarioper poter vivere dignitosamente in città. È questa la decisione emersa dal convegno “Per ungiusto a Milano“ che si è svolto ieri a Palazzo Marino. Per un single tra i 18 e i 29 anni, secondo una ricerca realizzata dal movimento Adesso! e da Tortuga, il costo per acquistare il panieredi beni a Milano è superiore del 23% rispetto ...