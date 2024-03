Sabatini | «Acerbi? Errore pure di Marotta! Per Zhang due notizie»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024)si è espresso sul caso, tirando in balloBeppe, e poi sulle vicende legate al presidente dell’Inter Steven. VALUTAZIONE ERRATA ? Sandroa Radio Radio Mattino Sport e News sul caso: «definito personaggio centrale e uomo forte per il suo modo di operare in modo sottile, riferito anche al caso. C’è questa posizione dell’Inter che si schiera col giocatore, ma al tempo stesso fa trapelare di prendere le distanze dal giocatore in caso di condanna. Tutto nasce da un’errata valutazione fatta dallo stesso, dallo stessoe dalla stessa Inter. Perché quello che ha detto Juan Jesus è stata interpretata nel modo ‘tutto finisce in campo ...