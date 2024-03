Sabalenka torna in campo dopo morte ex fidanzato e batte Badosa - (Adnkronos) - Aryna Sabalenka avanza al 3° turno del torneo Wta 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.770.480 dollari. La bielorussa, numero 2 del mondo e del seeding, supera la spagnolo Paul Badosa, n ...msn

Sabalenka torna in campo e batte Badosa, poi l’emozionante abbraccio finale - La tennista bielorussa accede al terzo turno del Miami Open: ora affronterà l'ucraina Anhelina Kalinina ...tuttosport

Sabalenka gioca e vince al Miami Open, poi il tenero abbraccio con l'amica Badosa - La polizia di Miami indaga per il “presunto suicidio” della ex stella di hockey Koltsov, precipitato dal balcone di un resort lunedì Domani Aryna Sabalenka dovrebbe scendere in campo a Miami, per il ...informazione