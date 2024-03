Russia | Usa | ' ferma condanna atroce attacco terroristico a Mosca'

(Di sabato 23 marzo 2024) Washington, 23 mar. (Adnkronos) - "Gli Stati Unitinomente l'. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari e a coloro che sono rimasti feriti o colpiti da questi attacchi inconcepibili contro civili innocenti. L'Isis è un nemico terrorista comune che deve essere sconfitto ovunque". Lo scrive in un comunicato la Casa Bianca.

(Adnkronos) – Gli Usa avevano allertato la Russia sul rischio di un attentato pianificato dall'Isis a Mosca . Lo afferma il New York Times, citando funzionari statunitensi anonimi. L'intelligence ... (periodicodaily)

Strage Mosca, chi sono i morti: da Ekaterina (ex reginetta di bellezza) e Pavel e Irina, una coppia sposata da poco. Identificate 29 vittime - Un'ex reginetta di bellezza. E ancora: un imprenditore e una coppia che stava insieme da più di dodici anni. Sono i volti e le storie di alcune delle 143 vittime - ma il ...ilgazzettino

Mosca, ambasciatore russo in Italia: “Da solidarietà ricevuta ottimismo su future relazioni” - "Trovandoci qui, in Italia, abbiamo avuto modo di assicurarci, per l’ennesima volta, che i legami tra i popoli dei nostri due Paesi sono ben più profondi e ...lapresse

Russia: attacco sala da concerto, Stato islamico pubblica foto dei 4 terroristi - Lo Stato islamico ha pubblicato oggi, attraverso l'agenzia di stampa affiliata "Amaq", la foto dei quattro terroristi responsabili ...agenzianova